Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda asılı kaldı; 5 yaralı
Güncel Haberler
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yoldan çıkıp kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı.
??Kaza, saat 05.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 tarım işçisini taşıyan minibüs, kaldırıma çıktı. Kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel