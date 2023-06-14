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Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda asılı kaldı; 5 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda asılı kaldı; 5 yaralı

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yoldan çıkıp kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı.

-MERSİN'in Tarsus ilçesinde yoldan çıkıp kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı.

??Kaza, saat 05.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 tarım işçisini taşıyan minibüs, kaldırıma çıktı. Kaldırımda asılı kalan minibüsteki 5 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Güncel Haberler

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