Bolu Mudurnu yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs defalarca takla atarak hurdaya döndü. Kazada 7 yaşındaki kız ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan minibüs defalarca takla attı: 7 yaşındaki kız ve sürücü yaralandı

Defalarca takla atan minibüs hurdaya döndü: 2 yaralı

BOLU - Bolu Mudurnu yolunda kontrolden çıkan bir minibüs, boş tarlaya dalarak defalarca takla attı. Meydana gelen kazada 7 yaşındaki kız ve sürücü kadın yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Bolu Mudurnu yolu arasında Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden Tuğba Ceylan yönetimindeki 14 DT 944 plakalı minibüs, Gövem köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yoldan çıkarak boş tarlaya yöneldi. Süratli gittiği iddia edilen minibüs girdiği boş tarlada defalarca takla attı. Meydana gelen kaza neticesinde minibüste yolcu konumunda bulunan 7 yaşındaki Sude Menteş ve sürücü Tuğba Ceylan yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki Sude Menteş ve sürücü Tuğba Ceylan sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.