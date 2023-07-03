Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu

Kazada minibüs sürücüsü yaralandı

DÜZCE– Düzce'nin Beyköy beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs 6 metreden aşağı uçtu, kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beyköy Beldesi Derdin köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beyköy'den Derkin köyü istikametine gitmekte olan Coşar Arslan idaresindeki 81 ACC 589 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 6 metreden ağaçlık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü çıkartılırken ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.