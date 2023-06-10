Kontrolden çıkan halk otobüsü tramvay yoluna böyle girdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini halk otobüsü yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. O anlar otobüsün içindeki kameraya yansıdı.
Kontrolden çıkan halk otobüsü tramvay yoluna böyle girdi
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini halk otobüsü yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. O anlar otobüsün içindeki kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Haziran'da ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini halk otobüsü, yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise otobüsün içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.