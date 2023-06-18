Çankaya'da hafif ticari araç park halindeki otomobilin üzerine düştü: 1 yaralı
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metreden park halindeki otomobilin üzerine düştü.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metreden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Şener Acer, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Şener Acer yönetimindeki 06 DN 6307 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, bariyeri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten 778'inci Cadde'de park halinde bulunan 34 HK 5617 otomobilin üzerine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı hafif ticari araçtan kurtarılan sürücü Şener Acer, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.