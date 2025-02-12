Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

Kontrolden Çıkan Cip, Otoparktan Ağaçlık Alana Devrildi

Kontrolden Çıkan Cip, Otoparktan Ağaçlık Alana Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir cip, park halindeki araçların üzerinden geçerek ağaçlık alana devrildi. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.K. yönetimindeki 41 APL 613 plakalı cip, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin otoparkından park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki 2 aracın zarar gördüğü kazada, polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü M.K'nin yapılan kontrolde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen cipin park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
img

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
img

O çeşit altın bir süreliğine satılmayacak
img

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.