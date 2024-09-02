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Kontrolden Çıkan Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir çekici devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada çekiciden dökülen mazot nedeniyle çevredekiler tarafından trafik yönlendirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'de kontrolden çıkıp devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı. Yola dökülen mazot nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler gelene kadar trafiği çevredekiler yönlendirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 EG 19 plakalı çekici devrildi. Yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çekiciden yola dökülen mazot nedeniyle de ekipler gelene kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği çevredeki vatandaşlar yönlendirdi. Ekiplerin çalışmalarıyla çekici yoldan kaldırıldı. Yol, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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