Kontrolden Çıkan Beton Mikseri 11 Araça Çarptı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.
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Park halindeki 11 araca çarptıktan sonra devrilen mikserdeki yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı
Kaza sonrası mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı araçlar hurdaya döndü.
Kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.