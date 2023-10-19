Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında düz yolda giden araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında düz yolda giden araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu 30. Kilo metresinde yaşandı. B.T sevk ve idaresindeki 66 AAP 404 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü dahil araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.