Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Karasu Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada M.A. idaresindeki 54 E 9114 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran H.Y. idaresindeki 16 ARA 409 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, araç sürücüleri yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.