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Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

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Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi. Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı. Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

BURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Nevzat M. idaresindeki 16 AKU 014 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak mobilya dükkanına girdi. Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Polat Taha Öztürk - Güncel

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