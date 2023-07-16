Kontrolden çıkan araç kaza yaptı, sürücünün burnu bile kanamadı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, sürücü kazada burnu bile kanamadı. Kaza, sabah 04.00 sularında Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaza yaptı. Tekerleri altında çıkan otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücünün burnu kanamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.