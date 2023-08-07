Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bir kafeye daldı, o anlar kameralara yansıdı. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan araç kafeye daldı... O anlar kamerada

ELAZIĞ Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bir kafeye daldı, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 23 BU 658 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafeye girdi. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.