Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Sarıgöl'de kontrolden çıkan otomobilin bağa devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sarıgöl'de kontrolden çıkan otomobilin bağa devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Dadağlı Mahallesi'nde Yılmaz K'nın (52) kullandığı 35 AYL 508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa düştü.
Takla atan araçtaki sürücü ile Süleyman A (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Süleyman A ve Zeynep A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.