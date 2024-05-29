Kontrol ettiği hafriyat kamyonunun üstünden düşen işçi hayatını kaybetti

AKSARAY'da, kontrol ettiği hafriyat kamyonunun üstünden beton zemine düşen Hasan Çiftçi (51), 34 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olay, 25 Nisan'da saat 09.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolundaki şantiyede meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Çiftçi, kontrol için merdivenle hafriyat kamyonunun üzerine çıktı. Ardından dengesini kaybedip, beton zemine düşen Çiftçi, yaralandı. Çiftçi, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çiftçi, 34 gün sonra bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.