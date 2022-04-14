KONTEYNERLERDE YAŞAYAN YANGIN MAĞDURLARINA ÇİFTE BAYRAM

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta zarar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor. Yangına dayanıklı malzemeden inşa edilen evlerin çoğunluğu 9 ayda tamamlandı. Tamamlanan evlerin Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 50 bini orman 75 bin hektarlık alan zarar gördü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce hayvanın yok olduğu yangında yaklaşık 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yanan evleri ve ahırları yeniden inşa etmek için yaraları sarmaya başladı. Yangının üzerinden geçen 9 ayda evler teslim edilme noktasına geldi. Yöre mimarisine uygun olarak inşa edilen evler tek ya da çift katlı, kiremit çatılı, örme taş kullanılarak ve yangına dayanıklı malzemeden inşa ediliyor.

'BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TAMAMLANDI'

Bir yılda bitirilmesi planlanan evlerin büyük bölümünün Ramazan Bayramı'nda mağdurlara teslim edilmesi bekleniyor. Yangının en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evlerin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü. Kapı ve pencereleri de takılan 30 evin bayramda teslim edileceği bildirildi. Diğer evler de çalışmalar sürüyor.

YÖRESİ MİMARİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, evlerin yöre mimarisine uygun inşa edilmesi projesinin çok ilgi gördüğünü söyledi. Yangın mağdurlarının büyük kesiminin AFAD tarafından dağıtılan konteynerlerde yaşadığını ve bir an önce evlerine taşınmayı beklediklerini belirten Cansız, 'Bazı mağdur vatandaşlarımızın yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması mümkün olmayınca, hazine arazisine yapıldı. Oralardan da çekiliş usulüyle ev sahiplerine evleri teslim edilecek. Binalar yangından 4 ay sonra yapılmaya başlandı. Evler 4- 5 ayda hızla yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda anahtarları teslim edeceğini duyduk. İnşallah teslim edilir" dedi.

KONTEYNERDEN EVLERİNE GEÇECEKLER

Mahallede oturan Hasan Keçer de evinin tamamen yandığını anlattı. Aylardır konteynerde yaşamaya çalıştığını belirten Keçer, 'Evim hem yandı hem de yıkıldı. TOKİ tarafından evlerimiz yapılıyor. İnşaatlarda sona gelindi. Bir ayda teslim edileceğini hatta bazılarının Ramazan Bayramı'nda teslim edileceğini duyduk. Evin içine de dışına da baktık. Tam köy evi" diye konuştu.

'TRAKTÖRÜMÜZ DE YANMIŞTI ONU DA VERDİLER'

Hatice Akca da evinin tamamlanmak üzere olduğunu görünce sevindiğini söyledi. Kapı ve pencerelerinin takılmasının ardından evini teslim alacağını belirten Akca, 'Yangında yalnızca canımı kurtarabilmiştim. Sıcaktan kulaklarım yanmış ve hastaneye götürülmüştüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı. Traktörümüz de yanmıştı. Çok şükür onu da verdiler. Evimizi de Ramazan Bayramı'nda teslim ederlerse çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ'

Köyün tamamının yandığını, eşiyle birlikte ancak canını kurtardığını belirten Ahmet Özen iki katlı yapılan evinin bitmesini heyecanla bekliyor. Diğer yangın mağdurları gibi AFAD'ın sağladığı konteynerde yaşayan Özen, 'Bayramdan önce dahi teslim edilebilir deniliyor. Evimi çok beğendim. Kendim yaptırmaya kalksam mümkün değil maliyetini karşılayamam. İnşallah çifte bayram yaşarız" dedi. (DHA)