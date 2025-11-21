Konteynerde Çıkan Yangında 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Yıldız, kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sarıkaya köyünde yalnız yaşayan Ayşe Yıldız'ın kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı. Köy halkı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken, Ayşe Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
