Konteynerde Çıkan Yangında 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Yıldız, kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KALDIĞI KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde konteynerde çıkan yangında Ayşe Yıldız (90), hayatını kaybetti.

Sarıkaya köyünde yalnız yaşayan Ayşe Yıldız'ın kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı. Köy halkı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürülürken, Ayşe Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
