Başkentte konteyner taşıyan vinç köprü altında sıkıştı
Ankara'da bir vinç, köprüden geçmek isterken altına sıkıştı ve trafikte aksaklıklara yol açtı.
Başkentte üzerinde konteyner taşıyan vinç, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkıştı.
Kazım Karabekir Caddesi'nde seyreden ve üzerinde konteyner taşıyan vinç, Atatürk Kültür Merkezi köprülü kavşağından İstanbul Caddesi'ne dönmek isterken sıkıştığı köprünün altında kaldı.
Olay nedeniyle trafikte aksaklık yaşandı.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel