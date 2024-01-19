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Konteyner okulda karne heyecanı

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Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulan konteyner okulda öğrenciler karnelerini aldı. İl genelinde 110 konteyner sınıfta 4 bin 200 civarı öğrenci eğitim ve öğretim hayatına devam ederken, Havaalanı Konteyner Kent içerisinde oluşturulan konteyner sınıfta öğrenim gören 700 öğrenci karnelerini alarak sömestri tatiline girdi.

Konteyner okulda karne heyecanı

KAHRAMANMARAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğrenciler karnelerini aldı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler için oluşturulan ve öğrenciler için kurulan konteyner okulda ilkokul öğrencileri karne heyecanı yaşadı.

İl genelinde 110 konteyner sınıfta 4 bin 200 civarı öğrenci eğitim ve öğretim hayatına devam ederken, Havaalanı Konteyner Kent içerisinde oluşturulan konteyner sınıfta öğrenim gören 700 öğrenci karnelerini alarak sömestri tatiline girdi.

Konteyner sınıflarda karnelerini alan öğrencilere Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından çanta hediye edildi.

"Burada 700 tane öğrencimiz karne heyecanını yaşadı"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Depremden sonra başka illere giden 64 bin öğrencimizin 60 bininin tekrar şehre dönüp eğitim ve öğretime dahil olduğu bir ortamda biz de tüm öğrencilerimizi eğitim ve öğretimle buluşturmak üzere betonarme okullarda eğitim ve öğretimle buluşturmaya gayret ettik. Buluşturma imkanı bulamadığımız veya yürüme mesafesi uzak olan öğrencilerimizin eğitimlerine imkan sağlamak açısından konteyner kentlerde konteyner sınıflar oluşturduk. 110 tane sınıfta bizim 4 bin 200 civarında öğrencimiz eğitim ve öğretimle buluştu. Bugün Havaalanı Konteyner Kent olarak isimlendirdiğimiz konteyner kentimizde de 700 tane öğrencimiz karne heyecanını yaşadı. Şehrin normalleşmesi ve normale dönmesi açısından eğitim ve öğretimin önemi herkes tarafından bilinmekte. Geçen yıl 6 Şubat'ta açılacak olan ikinci eğitim ve öğretim yılının ilk gününde o günü yaşayamadan yaşanan deprem felaketi bu yıl inşallah bu sıkıntı ile karşılanmadan tamamlanmış olur" dedi.

Çocuğunun ilk karne heyecanına tanık olan velilerden Erdal Güler ise, "Sevinç duyuyorum tabi ki. Çocuğumla da gururluyum" diye konuştu.

Bir diğer veli Hilal Sancak, "Çok duyguluyuz, hani çok zor bir süreç geçti çocuklarımız için. Şükür yine eğitimlerini alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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