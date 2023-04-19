Konteyner kentte Ramazan ayının son teravih namazı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulan konteyner kentte Ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayı ibadetlerle cami ve çadırlarda idrak edildi. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kentte depremzedeler teravih namazlarını önce çadırlarda, sona da oluşturulan prefabrik camide dualarla idrak edildi. 5 etaptan oluşan konteyner kentteki camide Ramazan ayının son teravih namazı kılındı. Prefabrik camide kılınan namazın ardından müminler hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Ramazan ayının kendileri için manevi bir destek olduğunu anımsatan depremzede vatandaş, "Ramazan ayı bizim için çok farklı bir duygu. Özellikle deprem içerisinde sosyal psikolojik dedikleri gibi manevi olarak çok güzeldi. Özlem ile bir yıl muhabbet ile bekleyeceğiz. Teravih, sahur ve iftar hepsi ayrı güzeldi" dedi.

Bir başka depremzede vatandaş ise duygularını okuduğu şiir ile aktardı.