Konteyner Kentlerden Yeniden Kullanım Projesi: Sosyal Donatılar Kamu Yararına Değerlendiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi işbirliğinde, kapatılan konteyner kentlerdeki sosyal donatılar değerlendirilerek kamu yararına kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ilçelerden İslahiye'de vatandaşların kalıcı konutlara geçmesiyle birlikte afet döneminde inşa edilen konteyner kentler kaldırıldı.

Burada prefabrik olarak yapılan fırın, yemekhane, toplantı salonlarının malzemelerinin yeniden kullanımı için çalışma yapıldı.

Demirler, paneller ve profiller Altınüzüm Beldesi'nde üzüm tesisi binasının yapımında, İslahiye'de de fırın, yemekhane, toplantı salonlarının inşasında değerlendirildi.

Hasanlök köyünde ise depremde hasar alan cami yerine konteynerden taziye evi ve cami yapıldı.