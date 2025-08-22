Konteyner Kentlerden Yeniden Kullanım Projesi: Sosyal Donatılar Kamu Yararına Değerlendiriliyor

Konteyner Kentlerden Yeniden Kullanım Projesi: Sosyal Donatılar Kamu Yararına Değerlendiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ve İslahiye Belediyeleri, deprem sonrası kapatılan konteyner kentlerin sosyal donatılarını yeniden kullanarak halkın yararına projeler geliştiriyor. Hasar gören yapılar yerine yeni tesisler inşa ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi işbirliğinde, kapatılan konteyner kentlerdeki sosyal donatılar değerlendirilerek kamu yararına kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ilçelerden İslahiye'de vatandaşların kalıcı konutlara geçmesiyle birlikte afet döneminde inşa edilen konteyner kentler kaldırıldı.

Burada prefabrik olarak yapılan fırın, yemekhane, toplantı salonlarının malzemelerinin yeniden kullanımı için çalışma yapıldı.

Demirler, paneller ve profiller Altınüzüm Beldesi'nde üzüm tesisi binasının yapımında, İslahiye'de de fırın, yemekhane, toplantı salonlarının inşasında değerlendirildi.

???????Hasanlök köyünde ise depremde hasar alan cami yerine konteynerden taziye evi ve cami yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir

Anne-babalar dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.