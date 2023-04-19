Konteyner kentin sakinleri bayramda misafirlerini bekliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki konteyner kentlerde kalanlar, yakınlarını ağırlamak için Ramazan Bayramı'nı bekliyor.

Yukarı Pazarcık Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner kentin sakinlerinden emekli memur 70 yaşındaki Yaşar Cevher, AA muhabirine, depremde evinin yerle bir olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından eşi ile önce çadıra, ardından da konteynere yerleştirildiklerini belirten Cevher, burada bir sorunlarının bulunmadığını ifade etti.

Cevher, heyecanla bayramı beklediklerini vurgulayarak, "Eskiden torunlar bayramlarda evimize ziyaretimize gelirdi, şimdi bu sene konteynere gelecekler. Çarşıya gidip torunlara oyuncak, şeker alacağız." dedi.

Torunlarından bazılarının Kahramanmaraş'ta, bazılarının da Ankara'da olduğunu anlatan Cevher, "Bayramda onları bekliyoruz. Bayramı konteyner kentte beraber yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Konteyner kentte kalan 76 yaşındaki Mıstık Beliktaş ise "Depremde evim zarar gördü. Bayramda çocuklar, gelinler, torunlar gelecek. Onlar gelecek diye heyecan var. Konteynerde yalnız yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Afetzede Devlet Taman da çocuklarının farklı şehirlerde yaşadıklarını söyledi.

Çocukları bayramda ziyaretine geleceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Taman, "Uzun zamandır görmüyorum. Üç ay önce büyük kızımın yanında ameliyat oldum. Epey oldu çok özledim. Bu bayramda konteyner kente gelecekler. Onlar gelecek diye yemekler yapıyorum, torunlara bir şeyler alıyoruz." dedi.