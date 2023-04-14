Konteyner kentin ihtiyar delikanlıları hayata umutla bakıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da, Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nin 76 ve 83 yaşındaki iki sakini, hobileriyle yaşadıkları zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da, Türkiye- Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nin 76 ve 83 yaşındaki iki sakini, hobileriyle yaşadıkları zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kaldığı konteynerin önüne yerleştirdiği pet şişelere ektiği sebzelere her gün çocukları gibi bakan 83 yaşındaki Mehmet Göçgün ile depremden kurtardığı tek eşyası olan ATV motoruyla konteyner kentte gezen 76 yaşındaki Mehmet Kara, yaşadıkları zorlu günleri akıllarından çıkarmaya çalışıyor.

Saksılarda soğan, nane, bakla, maydanoz, sarımsak gibi sebzeler yetiştiren Göçgün, AA muhabirine, Antakya'da yıkılan evinden oğlu ve eşiyle kurtulduklarını söyledi.

Depremden sonra bir süre Adana'nın Ceyhan ilçesine gittiğine değinen Göçgün, daha sonra Antakya'ya döndüğünü ve konteyner kente yerleştirildiğini dile getirdi.

Göçgün, konteynerde oğlu Muhammet ve eşi Fatma ile kaldığını belirterek, "Burada vaktimi kitap okuyarak, sebzelerimle ilgilenerek geçiriyorum. Onların yeşerdiğini, büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Konteyner kentte bütün ihtiyaçlarımızı devlet karşılıyor. Allah devletimize zarar vermesin." dedi.

Bel fıtığı olunca aldığı arazi aracını yanından ayırmıyor

Arazi motoruyla konteyner kentte gezinen Kara ise yıkılan 4 katlı evlerinin enkazından canlarını zor kurtardıklarını anlattı.

Depremin ilk günlerinde akrabalarının yanında ve çadırda kaldıklarını aktaran Kara, bir süre sonra eşiyle konteynerde yaşamaya başladığını kaydetti.

Çocuklarının çadırda kaldığını, bazen kendisine misafir olarak geldiklerini aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Bel fıtığı olunca 10 yıl önce bu arazi aracını almıştım. Bir süre sonra iyi bir ikili olduk. İyi bir ulaşım aracı ve benim için bir zevk. Bazen motorla geziyorum, arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Motorum başka yerde kalmıştı, buraya getirdim. Bununla vakit geçiriyorum. Çadırdan daha rahat yaşıyoruz. Burada yemeğimizi, veriyorlar. Çok memnunuz. Bize iyi davranıyorlar. Burada başka arkadaşlarla tanıştık, çok iyiler. Konteynerimde Kur'an-ı Kerim okuyorum, arkadaşlarla beraber bazen oturuyoruz."