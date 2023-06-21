Nevşehir'de depremzede vatandaşları konteyner bahanesiyle dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Sahte internet siteleri üzerinden depremzedelere konteyner ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yaklaşık 600 depremzede üzerinden 5 milyon liradan fazla para elde ettikleri belirtildi.

Konteyner bahanesi ile depremzede vatandaşları dolandırdılar

NEVŞEHİR - Konteyner ev bahanesi ile sahte internet siteleri üzerinden depremzedeleri dolandıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında Nevşehir'in Merkeze bağlı Çardak köyüne yerleşen Depremzede Ahmet Kabaandıç yıkılan evinin yerine konteyner almak istedi.

Facebook internet sayfasında gördüğü ilan üzerine harekete geçti ve konteyner almak için pazarlık yaptı.

Dolandırıcılar 80-100 bin lira değerindeki konteyneri Ahmetn Kabaandıç'a 55 bin liraya sattı. Depremzedenin güvenini kazanmak için ön ödeme olarak 15 bin lira isteyerek, kalan kısmın teslimattan sonra yatırılmasını istediler. Satın aldığı konteyner bir türlü gelmeyince dolandırıldığını anlayan Ahmet Kabaandıç Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depremde evleri yıkılan ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynır ev almak isteyen depremzede vatandaşlara internet siteleri üzerinden konteynır ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliye yönelik Nevşehir Merkezli, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya İllerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin dolandırıcılık yapmak için Kocaeli ilinde paravan bir ofis kiraladıklarını belirleyen Polis ekipleri, ofiste yapılan aramada çok sayıda dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyalin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Dolandırıcılıktan elde ettiği parayla Antalya'da lüks otelde tatil yaptığı tespit edilen joker kod adlı E.U.C kaldığı otelde tatil yaparken suçüstü yakalandı.

Nevşehir Siber polisinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 şüphelinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 600 depremzede üzerinden 5 milyon liradan fazla para elde ettikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların ilk ifadelerinde Depremzede vatandaşların güvenini kazanmak ve yardım etmek amacıyla konteynerler fiyatlarının daha ucuz gösterdikleri belirtildi. Deprem zede vatandaşlardan yüklü miktarlarda kaparo adı altında ilk ödemeyi aldıktan sonra depremzede vatandaşlara hakaret ve küfür ettikleri de telefon dinlemelerine takıldı.

Şahısların elde ettikleri parayı Polislerin kripto parayı takip edemedikleri için, kripto para borsasına yatırdıkları da edinilen bilgiler arasında.

6 şüpheliden 3'ünün daha önce bazı GSM şirketlerine ait çağrı merkezinde çalıştıkları, bir kişinin ise dolandırdıkları paralarla kripto para ticareti yaptığı belirlendi.

Nevşehir'e getirilen toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.