Konstantinos Argiros'un İstanbul Konseri Biletleri Tükendi

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros'un İstanbul konserinin biletleri tükendi.

Yunanistan'da müzik listelerinde başarı yakalayan ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Argiros, Türkiye'de ilk kez 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından "First Time in Türkiye" sloganıyla duyurulan ve Özel Zapyon Rum Okulu'nun 150. yılı anısına düzenlenen konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Sanatçı hakkında

Atina'da 1986'da dünyaya gelen Konstantinos Argiros, küçük yaşlarda müzikle tanıştı ve piyano, gitar ile bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi. Üniversite döneminde müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında eğitim alan Argiros, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek 2008 yılında sahne hayatına adım attı.

İlk albümü "Osa Niotho" (Hissettiklerim) ile dinleyicilerin dikkatini çeken sanatçı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" adlı şarkılarıyla Yunanistan'daki radyolarda uzun süre zirvede kaldı. 2018'de yayımladığı "To Kati Parapano" adlı albümü, dört platin plak ile ödüllendirildi.

Argiros, kariyeri boyunca Yunanistan'ın yanı sıra Londra, Paris, Düsseldorf, New York, Melbourne, Dubai ve Johannesburg gibi şehirlerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, geçen yıldan itibaren uluslararası müzik sahnesinde daha aktif rol alma hedefi doğrultusunda konser programını genişletti ve İstanbul konserini bu sürecin önemli bir durağı olarak belirledi. Argiros, yakın zamanda da dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy King ile düet yaptı.