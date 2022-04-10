Konserde oğlu öldürülen anne: Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış

ADANA (DHA) - ADANA'da geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı. M.C., "Ozan'ı bıçakladığımın farkında değildim" dedi. Duruşma sonrası konuşan Akif Ozan'ın annesi Emel Özdoğan ise "İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

Olay, 29 Ekim 2021'de saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen Suriyeli M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G., Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan ile olayla alakası olmayan Z.Ç.'yi (16) yaralayıp kaçtı.

Özdoğan'ın avukatı Rıdvan Şahin ise Akif Ozan Özdoğan'ın olayın muhatabı bile değilken öldürüldüğünü, karşı tarafın ise buna rağmen savunmasını meşru müdafaa üzerine kurduğunu söyledi. Dosyada her şeyin net olduğunu ifade eden Şahin, "Sanığın, çocuğunun nitelikli öldürülmesinden ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.