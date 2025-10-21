Haberler

Kongre Baskını Sanığı, Hakeem Jeffries'i Öldürmekle Tehdit Etti

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılan Christopher Moynihan, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'i öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı. Mesajlarında Jeffries'i 'ortadan kaldırmayı' planladığını ifade eden Moynihan, terör tehdidinde bulunmak suçlamasıyla yargılanacak.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılmakla suçlanan ve Başkan Donald Trump'ın çıkardığı genel aftan yararlanan bir kişi, ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri ve Demokrat partili Hakeem Jeffries'i öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

CBS News kanalının mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılan Christopher Moynihan, Jeffries'i "ortadan kaldırmayı" planladığını belirttiği mesajları nedeniyle tutuklandı.

Moynihan'ın mesajında, Jeffries'in birkaç gün içinde New York'ta konuşma yapacağını ve onu "öldüreceğini" belirttiği aktarıldı.

Terör tehdidinde bulunmak suçuyla pazar günü tutuklanan Moynihan'ın, ilk duruşmasının perşembe günü New York'ta yapılması planlanıyor.

6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
