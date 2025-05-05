Kongoda Çatışmalar Devam Ediyor: Barış Görüşmeleri Sürerken Şiddet Artıyor

Katar'da barış görüşmeleri sürerken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde, ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

KDC hükümeti ile M23 arasında Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış görüşmeleri devam ederken, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri eyaletlerinde çatışmalar sürüyor.

Son olarak bugün taraflar arasında Güney Kivu eyaletinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, ordu tarafından desteklenen genç gönüllüler, Fizi bölgesinde, M23 grubu ile bağlantılı Twirwaneho ve Red Tabara isyancı gruplarının saldırısına uğradı.

Bölge sakini Mauridi Mtoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evleri yakıyorlar, çatışmalar sabah 6'dan bu yana devam ediyor." ifadesini kullandı.

KDC Ordu Sözcüsü Albay Mak Hazukay, konuyla ilgili açıklamasında, M23 saldırılarını, ateşkesin ve Doha-Washington hattındaki barış sürecinin "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD ve Katar arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 7,8 milyondan fazla kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, sadece iki ayda 602 kişinin infaz edildiğini duyurmuştu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.