Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Beni'de Tanzanyalı barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çatışma yaşandı. Barış gücü askerlerinin devriye görevine çıkmasını engellemeye çalışan motosikletli grup, askerlere ait konvoya ateş açtı. Askerlerin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu göstericilerden biri öldü. Ülkenin doğusunda bulunan Beni, Kasindi, Goma, Uvira ve Butembo şehirlerinde temmuzda barış gücü askerlerinin bölgedeki varlığına karşı düzenlenen protestolarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden isyancı gruplarla mücadelede yetersiz olmakla suçlanan BM barış gücü askerleri protestoculara sert tepki vermekle de eleştiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Birleşmiş Milletler Kongo Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.