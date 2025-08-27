Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve M23, Katar'da Ateşkes Müzakerelerine Başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, Katar'ın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin uygulanmasına yönelik müzakere turu için Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, KDC ile M23'ün Doha'da, geçen ay imzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesine dair konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde, Katar'ın önerdiği üç aşamalı barış süreci taslağına odaklanıldığı ve sürecin ateşkesi izleme mekanizması ile mahkum değişimini içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin sürece destek verdiği bildirildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.