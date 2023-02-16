Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'yı ülkesine asker konuşlandırmakla suçladı Güncel Haberler Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) komşusu Ruanda'nın ülkesinin doğusuna asker konuşlandırdığını ileri sürdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) komşusu Ruanda'nın ülkesinin doğusuna asker konuşlandırdığını ileri sürdü. Kongo ordusundan yapılan açıklamada, Ruanda'nın sınırda bulunan Doss bölgesine yüzlerce asker konuşlandırdığı iddia edildi. Açıklamada, 356 Ruandalı askerin 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermek için Kasizi sınırından KDC topraklarına girdiği ileri sürüldü. Ruanda ordusu ise dün KDC ordusunun sınır bölgesindeki birliklerine ateş açtığını duyurmuştu. İki ülke birbirini suçluyor KDC doğusunda saldırılar düzenleyen ve çoğu Tutsi etnik kökeninden olan M23'e destek olmakla suçlanan Ruanda, hakkındaki iddiaları reddediyor. Ruanda hükümeti ise KDC'yi Hutulardan ve soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve benzeri gruplara destek olmakla suçluyor. Kaynak: AA / Güncel 23 Mart Kongo Güncel Haberler

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