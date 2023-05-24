Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ordusu ve M23 isyancılarını yeniden UCM'ye şikayet etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkenin doğusundaki doğal kaynakları yağmaladığı gerekçesiyle Ruanda ordusu ve isyancı M23 grubunu yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkenin doğusundaki doğal kaynakları yağmaladığı gerekçesiyle Ruanda ordusu ve isyancı M23 grubunu yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre KDC, ülkesinin doğal kaynaklarını yağmalamakla suçladığı Ruanda ordusu ve M23 isyancı grubunu şikayet için UCM'ye yeni bir başvuru yaptı.

KDC Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "KDC hükümeti, şikayet davasında atıfta bulunulan bölgelerde gerçekleşen eylemlerden dolayı halkın çektiği acılardan derin endişe duymaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

UCM Savcısı Kerim Han'ın 28-31 Mayıs'ta KDC'nin isyancı gruplardan etkilenen vilayetlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.