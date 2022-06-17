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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesindeki isyancılara destek vermekle suçladığı Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesindeki isyancılara destek vermekle suçladığı Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi liderliğinde toplanan Yüksek Savunma Konseyinin Ruanda ile yapılan tüm mutabakat, anlaşma ve sözleşmeleri askıya aldığını bildirdi.

Ruanda'yı KDC'de faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubu destek vermekle suçlayan Muyaya, Yüksek Savunma Konseyinin ulusal toprakları korumak için orduya önemli kaynak aktarma kararı aldığı bilgisini paylaştı.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından, KDC hava sahasını Ruanda'ya kapatmış, uçak seferlerini durdurmuş ve Ruanda'ya en sert şekilde karşılık verileceğini duyurmuştu.

Ruanda ise kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçladığı KDC'ye, saldırılarını sürdürmesi halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

Ülkenin doğusunda haftalardır KDC ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak, ülkenin doğusunda bulunan stratejik konumdaki Bunagana kenti 14 Haziran'da M23 üyelerinin kontrolüne geçmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Togo Cumhuriyeti Hükümet Kongo Güncel Haberler

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