Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isyancı grubu Uvira şehrini ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletine bağlı stratejik Uvira şehri, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubunun kontrolüne geçti.

Yerel medyadaki haberlere göre, M23 mensupları, ay başından bu yana Ulvira'ya yönelik yoğun saldırılar düzenliyordu.

Saldırıların ardından M23, Uvira'nın kontrolünü ele aldı.

Şehrin çevresinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Uvira, Burundi sınırına yakın konumu, Bukavu–Baraka hattı üzerindeki ticari geçişi kontrol etmesi ve Tanganyika Gölü kıyısındaki lojistik bağlantıları nedeniyle bölgenin en stratejik şehirlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede, M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda, bu iddiaları reddediyor.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.