Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzeydoğusunda Devam Eden Çatışmalar Nedeniyle Büyük Göç Yaşanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancı 23 Mart hareketi (M23) ile ordu arasındaki yoğun çatışmanın yeniden başlamasından bu yana geçen bir haftadan fazla süre boyunca yerlerinden edilen çok sayıda yerel halk eyaletin başkenti Goma'nın eteklerine sığındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancı 23 Mart hareketi (M23) ile ordu arasındaki yoğun çatışmanın yeniden başlamasından bu yana geçen bir haftadan fazla süre boyunca yerlerinden edilen çok sayıda yerel halk eyaletin başkenti Goma'nın eteklerine sığındı.

Birçok sivil, güvenlik endişesiyle köylerini terk ederek Goma'ya doğru gitmek zorunda kaldı.

Bambanze Bonane her şeyi arkasında bıraktı. Köyündeki karmaşık durum nedeniyle, gideceği yer hakkında hiçbir fikri olmadan oradan ayrılmaya karar verdi.

SES 1 (Savahilice): BAMBANZE BONANE, Yerinden edilmiş Ntamugenga köyü sakini:

"Köyümüzdeki durum çok karmaşıktı. Açılan ateş sonucu yerlerimizden edildik. Bulunduğumuz durumdan korkarak, köylerimizi terk etmeye karar verdik. Birçok M23 askeri her yerden ateş ediyordu."

Rugari köyünden Dusabe ise bütün ailesi için endişelendiğinden çocuklarıyla birlikte köyünden gitmeye karar verdi.

SES 2 (Savahilice): DUSABE, Yerinden edilmiş Rugari köyü sakini:

"Tutsilerin Rugari'ye geldiklerini gördük. Bazı patlama sesleri duyduk. Bu nedenle pek çok eşyamızı geride bıraktık. Bakın yanımda bir sürü çocuk var. Tarladan hasadı, kıyafetlerimizi, mutfaktan eşyalarımızı almadan çıktık. Şu anda hiçbir şeyim yok."

Yerinden edilen insanların sayısında hızlı artış gören sivil toplum, geleceğe yönelik en kötü senaryodan korkuyor. Yerinden edilmiş birçok insan hala geceyi nerede geçireceğini bilmiyor.

SES 3 (Savahilice): MAOMBİ GİLBERT, Kuzey Kivu sivil toplum örgütü üyesi:

"Önceden 3.702 haneden oluşan 25 sığınağımız vardı. Yerinden edilmiş yeni insan seli nedeniyle bugün 2.521 hane daha ekledi. Hesabı yaparsanız, buradaki sığınaklar aşırı kalabalık."

Bir BM sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, isyancı militanların ülkenin doğusunda dokuz sivili öldürmeleri sonrasında BM barış güçlerinin köylüleri korumak için Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri birliklerine katıldığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, MONUSCO olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM misyonunun, M23 silahlı grubuyla Kongolu ulusal güçler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldiğini bildirdiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Goma'dan bildiriyor. (XHTV)