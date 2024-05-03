Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Rubaya şehri M23 isyancılarının kontrolüne geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Rubaya şehrinin kontrolü, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında uzun süredir devam eden çatışmaların ardından yer altı kaynakları bakımında çok zengin bir şehir olan Rubaya'nın kontrolünü isyancılar aldı.

Rubaya'nın çevresinde bazı bölgelerde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

M23 üyeleri, Şubat 2023'te Rubaya'yı ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.