Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 438'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e çıktı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 26 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 438'e yükseldiğini bildirdi.

Selde kaybolanların sayısıyla ilgili henüz resmi rakam olmadığını belirten Muyaya, sivil toplum kuruluşlarına göre 4 binden fazla kişinin hala kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış döneminde sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.