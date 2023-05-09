Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 425'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükseldi.

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.