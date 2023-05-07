Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde iki gün önce meydana gelen selin ardından 218 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Selde, 394 kişi hayatını kaybetti.

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.