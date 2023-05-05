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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi

Güncel Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 176'ya yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 176'ya yükseldiği bildirildi.

Güney-Kivu Eyalet Valisi Theo Ngwabidje Kasi, yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde meydana gelen sel felaketinin ardından 176 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuş ve 72 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo Güncel Haberler

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