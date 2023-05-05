Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 72 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 72 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Nehrin taşmasıyla meydana gelen selde 72 kişi öldü.

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.