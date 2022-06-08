Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik sorunlarını görüştüğü bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik sorunlarını görüştüğü bildirildi.

Kenyatta, başkent Nairobi'deki Başkanlık Sarayı'nda, Kainerugaba ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Kenyatta görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kainerugaba ile Uganda'nın batı komşusu KDC'de devam eden güvenlik sorunlarını görüştükleri bilgisini paylaştı.

Uganda, 17 Mayıs'ta KDC doğusunda bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

Uganda'nın KDC'de 1700 askeri olduğu tahmin ediliyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Yoweri Museveni Kongo Kenya Güncel Haberler

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