Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi

AA - Adam Abu - Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 23 Nisan'da başlayan 14'üncü dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 23 Nisan'da başlayan 14'üncü dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Ekvator eyaletinde 23 Nisan'da tespit edilen Ebola vakasının ardından başlayan salgının 14'üncü dalgasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, eyalette Ebola virüsünün yakalayan 4 kişinin hayatını kaybettiği ve bir şüpheli vaka kaydedildiğini ifade edildi.

DSÖ kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

AA / Adam Abu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title