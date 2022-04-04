Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi öldü - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi öldü

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Ulusal Demir Yolu Şirketi'nden (SNCC) yapılan açıklamada, Lualaba eyaletinin Lubudi mevkisinden Buyofwe yönünde hareket eden 8 vagonlu yük treninin 3 vagonunun raydan çıktığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı bölgede, 12 Mart'ta yine bir yük treni raydan çıkmış, kaçak yolcu taşıyan trende 75 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo, Güncel, Haberler

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