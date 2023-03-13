Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel halklar arasındaki çatışmalarda 24 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa yakınlarındaki Mai-Ndombe eyaletinde, yerel halklar arasında çıkan çatışmalarda, 24 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe eyaletinde yaşayan Teke ve Yaka yerel halkları arasında uzun süredir devam eden gerginlikler, yerini çatışmalara bıraktı.

Polis raporlarına göre, Teke ve Yaka halkları arasında son 2 günde şiddetini artıran çatışmalarda, en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Mai-Ndombe eyaletinin birçok bölgesine yayılan çatışmalar yüzünden, yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Arazi anlaşmazlıkları yüzünden çıkan çatışmalarda, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.