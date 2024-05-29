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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Hükümet Kuruldu

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 aydan uzun süren siyasi belirsizliğin ardından yeni hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi liderliğindeki hükümet, ülkenin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesinden daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Yeni kabinede 16 kadın bakan da yer alıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 5 aydan uzun süren siyasi belirsizliğin ardından yeni hükümet kuruldu.

KDC Hükümet Sözcüsü Tina Salama, devlet yayın kuruluşu RTNC'ye yaptığı açıklamada, Felix Tshisekedi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hükümetin kurulamamasıyla ortaya çıkan siyasi belirsizliğin son bulduğunu bildirdi.

Salama, ülkede yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Erik Nyindu da kurulan hükümetin, ülkenin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesinden daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etti.

Son hükümetteki 57 bakana karşılık 54 bakandan oluşan yeni kabinede, nisan başında atanan ülkenin ilk kadın başbakanı Judith Sumonwa Tuluka da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, İçişleri Bakanlığına, halihazırda siyasi ve seçim konularında baş danışmanı olan, eski seçim kampanyası direktörü Jacquemain Shabani'yi atadı.

Kongo Dinamik İlerici Devrimci Muhalefet Platformunun lideri Constant Mutamba Adalet Bakanı olarak atanırken, Savunma Bakanlığına Jean-Piere Bemba'nın yerine Guy Kabombo getirildi.

Tshisekedi, Dışişleri Bakanlığına Christophe Lutundula'nın yerine Therese Kayiwamba'yı atadı.

Orta Afrika ülkesinin dünya çapında önem taşıyan koltan, bakır ve diğer maden rezervlerinden sorumlu Maden Bakanı da Kizito Kapinga oldu.

Yeni hükümette 16 kadın bakan yer alıyor.

Hükümet, Aralık 2023'teki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana Ulusal Meclisteki koltukların yüzde 95'ine sahip Tshisekedi ile koalisyon ortakları arasında 5 aydan fazla süren müzakerelerin ardından kuruldu.

Ordu, 29 Mayıs'ta başkent Kinşasa'da bir darbe girişimini engellediğini ve komploya karışan birkaç kişiyi tutukladığını iddia etmişti.

Hükümetin acil görevleri arasında, ülkenin doğusunda varlık gösteren M23 isyanını sona erdirmek ve günde 2 doların altında gelirle yaşayan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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