Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketinin ardından 1 günlük yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Güney Kivu eyaletinde geçen hafta etkili olan yağışların yol açtığı sellere ilişkin açıklamada bulundu.

Tshisekedi, Güney Kivu'da meydana gelen sel felaketinden dolayı ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Eyalette etkili olan aşırı yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına ve birçok köyün sular altında kalmasına neden olmuştu.

Felakette şu ana kadar 394 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Birçok kişinin de kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.