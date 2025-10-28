Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yangın: 14 Ölü

GOMA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'daki bir yerleşim biriminde çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel sivil toplum kuruluşları da can kayıplarını doğruladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre pazar akşamı çıkan yangında yaralanan çok sayıda kişi de an itibarıyla şehirdeki hastanelerde tedavi görüyor.

10'dan fazla evin tahrip olduğu yangının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bukavu ve çevresinde yönetmeliklere uygun olmayan inşaatlar ve gerekli kentsel planlama standartlarına uygun olmayan, birbirine çok yakın binalar bulunması nedeniyle yangınlar sık sık yaşanıyor.

23 Mart Hareketi isyancıları, Şubat 2025'ten bu yana şehrin kontrolünü elinde bulunduruyor.