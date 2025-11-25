Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Üst Düzey Subaylar Gözaltında
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bazı üst düzey subayların devlet güvenliğiyle bağlantılı ciddi eylemler nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 25 subayın 11'i general, 14'ü kıdemli subay olarak sınıflandırıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde birçok üst düzey subayın gözaltına alındığı bildirildi.
Ordu Sözcüsü Tümgeneral Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, bazı üst düzey subayların "devlet güvenliğiyle bağlantılı olağanüstü derecede ciddi eylemler" nedeniyle gözaltına alındığını doğruladı.
İsim vermekten kaçınan Ekenge, gözaltına alınan subayların yasal çerçevede ve denetimli koşullarda tutulduğunu belirtti.
Ulusal basın, gözaltına alınan 25 subayın 11'inin general, 14'ünün ise kıdemli subay olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan subayların normal cezaevlerinde değil, güvenliği artırılmış rezidanslarda tutulduğu kaydedildi.
Subaylara yöneltilen suçlamaların içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.