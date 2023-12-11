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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Toprak Kayması: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

11 Aralık 2023 22:28 Güncelleme: 22:30 Abone Ol

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen toprak kaymalarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bukavu kentinde aşırı yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Bukavu Belediye Başkanı, felakette ölenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.